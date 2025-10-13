Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis

Oggi alle 22:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo la seconda giornata di Serie A Women, la FIGC – in collaborazione con OptaPaolo - ha pubblicato la formazione tipo dell’ultimo turno con le protagoniste di sei squadre diverse fra cui spiccano le assenze di giocatrici di Juventus, Inter e Milan. Il club più rappresentato, con ben tre calciatrici, è il Napoli Women che ha iniziato questa stagione in maniera sorprendente e si trova infatti in vetta alla classifica. Seguono Roma, Lazio e Como Women con due calciatrici a testa. Quattro invece le giocatrici che erano già presenti nella Top11 della prima giornata: Manuela Giugliano, Clarisse Le Bihan, Alice Corelli e Cecilie Fløe.

Questa la formazione tipo seconda giornata Serie A Women (3-4-3): Gilardi (Como Women); Brooks (Napoli Women), D’Auria (Lazio), Cox (Parma); Kozak (Napoli Women), Le Bihan (Lazio), Giugliano (Roma), Nischler (Como Women); Corelli (Roma), Floe (Napoli Femminile), Omarsdottir (Fiorentina).

Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma 1-2
76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)
Ternana Femminile-Napoli Women 3-4
Parma-Sassuolo 2-1
43’ Caiazzo (S), 57’ Pondini (P), 91’ Cox (P)

Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma Femminile 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Fiorentina 1, Genoa 0, Ternana Femminile 0.

