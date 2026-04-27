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Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions

Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 09:04Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

La 19ª giornata di Serie A Femminile offre risultati pesanti sia in alta classifica sia in zona Europa, con un verdetto già definitivo: l’Inter conquista matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel sabato di campionato spicca il successo della Roma, che espugna il campo della Juventus per 1-0 e consolida il primato in classifica a quota 46 punti. Colpo importante anche per il Sassuolo, che travolge la Lazio 3-0, mentre Milan e Napoli si dividono la posta in uno 0-0 che rallenta entrambe nella corsa alle posizioni di vertice. Successo esterno dell’Inter, che supera il Genoa 2-1 in una gara combattuta e fondamentale per il proprio obiettivo stagionale. A completare il programma, il pareggio tra Como e Parma (1-1).

Domenica arriva invece un altro pari, quello tra Ternana e Fiorentina (2-2), risultato che mantiene entrambe in una zona di metà classifica senza particolari scossoni.

La classifica dopo il turno vede la Roma sempre leader con 46 punti, seguita proprio dall’Inter a 40, ormai saldamente seconda. Juventus terza a 32, poi Napoli (30) e Milan (29) a inseguire. Lazio e Fiorentina sono appaiate a quota 27, mentre il Como sale a 26. Più attardate Parma e Sassuolo (16), Ternana (14) e Genoa ultimo con 9.

Il dato più rilevante riguarda però l’Inter: grazie al successo di giornata e al margine accumulato sulle inseguitrici, le nerazzurre ottengono aritmeticamente l’accesso alla prossima Champions League, coronando una stagione di alto livello con un traguardo europeo già in cassaforte.

LA 19a GIORNATA
Sabato 25 aprile
Como-Parma 1-1
Juventus-Roma 0-1
Lazio-Sassuolo 0-3
Milan-Napoli 0-0
Genoa-Inter 1-2

Domenica 26 aprile
Ternana-Fiorentina 2-2

CLASSIFICA
Roma 46
Inter 40
Juventus 32
Napoli 30
Milan 29
Lazio 27
Fiorentina 27
Como 26
Parma 16
Sassuolo 16
Ternana 14
Genoa 9

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