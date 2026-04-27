Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma

Serie A Women e Frecciarossa insieme per l'evento conclusivo della stagione. Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), già Premium Partner delle Nazionali di calcio, sarà Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juventus e Roma in programma domenica 24 maggio alle 18 allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza, confermando il proprio impegno nel mondo dello sport e nella valorizzazione di talenti, eccellenze e unicità.

BIGLIETTERIA Saranno in vendita dalle 15 di oggi, lunedì 27 aprile, sul portale e presso i punti vendita Vivaticket, i biglietti per la partita tra Juventus e Roma. Il costo del biglietto per il settore Distinti sarà di 8 euro, con i biglietti ridotti al costo di 2 euro che saranno riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2006), agli Over 65 (nati prima del 24 maggio 1961), agli abbonati del Vicenza Calcio per la stagione 2025-26 (inserendo come coupon il codice della fidelity card) e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando il libretto).

Si comunica inoltre che nel giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dello stadio.

Ulteriori informazioni sulle modalità di accreditamento media, per i possessori di tessere CONI/FIGC e per le persone con disabilità saranno diffuse nei prossimi giorni.

CONFERENZA STAMPA La finale Frecciarossa della Coppa Italia Women sarà presentata mercoledì 6 maggio alle 12.30 in una conferenza stampa in programma a Vicenza presso la Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, alla presenza del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dell'assessore allo sport Leone Zilio, della presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e di rappresentanti del Vicenza calcio e di Trenitalia.