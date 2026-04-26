Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Finisce con uno scoppiettante 2-2 tra Ternana e Fiorentina la 19esima giornata della Serie A Femminile. Pirone su calcio di rigore al 5’ e Regazzoli al 12’ avevano firmato il doppio vantaggio per le rossoverdi, poi la rimonta Viola firmata dai gol di Cherubini e Filangeri. Con questo risultato la Fiorentina resta al settimo posto con 27 punti, la Ternana a 14 con un margine di 5 punti sul Genoa che al momento sarebbe retrocessa. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
LA 19a GIORNATA
Sabato 25 aprile
Como-Parma 1-1
Juventus-Roma 0-1
Lazio-Sassuolo 0-3
Milan-Napoli 0-0
Genoa-Inter 1-2
Domenica 26 aprile
Ternana-Fiorentina 2-2
CLASSIFICA
Roma 46
Inter 40
Juventus 32
Napoli 30
Milan 29
Lazio 27
Fiorentina 27
Como 26
Parma 16
Sassuolo 16
Ternana 14
Genoa 9