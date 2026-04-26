Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2

Finisce con uno scoppiettante 2-2 tra Ternana e Fiorentina la 19esima giornata della Serie A Femminile. Pirone su calcio di rigore al 5’ e Regazzoli al 12’ avevano firmato il doppio vantaggio per le rossoverdi, poi la rimonta Viola firmata dai gol di Cherubini e Filangeri. Con questo risultato la Fiorentina resta al settimo posto con 27 punti, la Ternana a 14 con un margine di 5 punti sul Genoa che al momento sarebbe retrocessa. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:

LA 19a GIORNATA

Sabato 25 aprile

Como-Parma 1-1

Juventus-Roma 0-1

Lazio-Sassuolo 0-3

Milan-Napoli 0-0

Genoa-Inter 1-2

Domenica 26 aprile

Ternana-Fiorentina 2-2

CLASSIFICA

Roma 46

Inter 40

Juventus 32

Napoli 30

Milan 29

Lazio 27

Fiorentina 27

Como 26

Parma 16

Sassuolo 16

Ternana 14

Genoa 9