Cesena, le medie voto alla sosta di ottobre: Berti al top. Shpendi che succede?

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Cesena.

Fra i migliori cinque elementi della rosa di Michele Mignani troviamo una quasi equa distribuzione fra senatori e volti nuovi. Berti (probabilmente alla sua stagione della consacrazione) guida la volata, seguito da Ciervo, arrivato in estate dal Sassuolo, poi Klinsmann, Bisoli (ex titolarissimo del Brescia di Cellino) e capitan Ciofi.

Fra coloro che, invece, dovranno ritrovare spiccano solo centrocampisti e attaccanti, a riprova che qualcosa dalla cintola in su dovrà essere rivisto. Bastoni e Adamo sono i peggiori per media voto sulla linea mediana, mentre in avanti in negativo Diao, Shpendi e Blesa.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Berti (Cesena) 6.50 (7)

2. Ciervo (Cesena) 6.50 (7)

3. Klinsmann (Cesena) 6.21 (7)

4. Bisoli (Cesena) 6.20 (5)

5. Ciofi (Cesena) 6.14 (7)