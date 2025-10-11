Juventus, non solo Molina: per la fascia destra piace anche un terzino che gioca in Serie A
La Juventus prepara nuove mosse per rinforzare la corsia destra, uno dei reparti più scoperti dopo le numerose cessioni dell’estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero sta valutando seriamente il profilo di Nahuel Molina, ex Udinese oggi all’Atletico Madrid.
L’esterno argentino, campione del mondo con la Selección di Lionel Scaloni, non sta trovando spazio sotto la guida di Diego Simeone: soltanto cinque presenze in Liga e due in Champions League, troppo poco per mantenere un ruolo di rilievo anche in nazionale. Il suo nome resta dunque in cima alla lista della dirigenza juventina, che valuta la possibilità di un prestito oneroso a gennaio per colmare una lacuna ormai evidente.
Ma Molina non è l’unico osservato speciale. La Juventus segue con grande interesse Brooke Norton-Cuffy, 21enne inglese del Genoa, prelevato in estate dall’Arsenal per un milione più bonus. Il terzino destro si è messo in mostra per qualità atletiche e personalità, come dimostrato dall’assist decisivo contro il Napoli per il gol di Ekhator. La valutazione supera già i 10 milioni di euro, ma il club bianconero monitora la situazione in vista del futuro, consapevole che il Genoa difficilmente lo lascerà partire a gennaio.