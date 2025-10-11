Catanzaro, le medie voto alla sosta di ottobre: la vecchia guardia regge. D’Alessandro no
La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Catanzaro.
Fra i migliori cinque elementi della rosa di Alberto Aquilani ne troviamo tre protagonisti già da anni al ‘Ceravolo’ come Piglicelli, uno dei migliori portieri dell’intera cadetteria, Antonini e Iemmello. Bene anche due volti nuovi come Alphadjo Cissè e Gianluca Di Chiara. Fra gli giocatori ancora in ombra spiccano, invece, solo giocatori approdati alle Aquile del Sud come Pittarello, Rispoli, Verrengia e Bettella. Unica eccezione Marco D’Alessandro.
* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.
TOP5
1. Pigliacelli (Catanzaro) 6.36 (7)
2. Cissè (Catanzaro) 6.36 (7)
3. Antonini (Catanzaro) 6.14 (7)
4. Iemmello (Catanzaro) 6.07 (7)
5. Di Chiara (Catanzaro) 6.00 (4)
FLOP5
1. D'Alessandro (Catanzaro) 5.38 (4)
2. Pittarello (Catanzaro) 5.60 (5)
3. Rispoli (Catanzaro) 5.70 (5)
4. Verrengia (Catanzaro) 5.75 (6)
5. Bettella (Catanzaro) 5.79 (7)