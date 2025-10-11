Inter, l'estate prossima segnerà la svolta: in sei sono in scadenza e quasi tutti andranno via

All’orizzonte dell’Inter si profila una data chiave: 30 giugno 2026. In quella giornata scadranno i contratti di sei giocatori che hanno rappresentato colonne portanti dell’attuale ciclo nerazzurro: Sommer, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro. Non tutti sono destinati a lasciare Milano, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ma il tema del rinnovamento è ormai inevitabile, soprattutto nel reparto difensivo.

Il club di Marotta e Ausilio è consapevole che la prossima estate potrebbe coincidere con una vera transizione generazionale. Sommer, De Vrij e Acerbi, rispettivamente classe 1988, 1992 e 1988, rappresentano esperienza e leadership, ma anche un’età media ormai elevata: nel 2026 avranno tra i 34 e i 38 anni. Anche Darmian, spesso utilizzato come braccetto destro, rientra tra i profili su cui sarà necessario riflettere.

A centrocampo, invece, il discorso cambia. Mkhitaryan, che già lo scorso anno aveva scelto di prolungare, resta un punto di riferimento per equilibrio e qualità, ma il suo futuro dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle esigenze tecniche del nuovo progetto. Situazione diversa per Di Gennaro, terzo portiere cresciuto nel vivaio, il cui status ha un valore importante per le liste UEFA e Serie A. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: ridurre l’età media (oggi vicina ai 29 anni) e costruire un’Inter più giovane, competitiva e sostenibile per il futuro.