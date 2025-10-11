Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Foggia, Valietti: "Con mister Rossi ci troviamo bene. Col Crotone sfruttare le occasioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:19Serie C
Andrea Piras

Il difensore del Foggia Federico Valietti ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza in rossonero: "Ringrazio il presidente, il direttore e il mister per avermi portato in una piazza gloriosa come Foggia. Sono contento di essere qui. Le prime sensazioni sono di un ambiente caldo e caloroso. Purtroppo, in casa manca il tifo, e non riguarda me, ma si sente: il dodicesimo uomo potrebbe cambiare l’esito di alcune partite. Il gruppo è sano e positivo, ma essendo una squadra giovane, messa insieme da poco, abbiamo avuto defezioni per infortuni e non abbiamo ancora fatto una settimana completa di lavoro. Con mister Rossi ci troviamo bene, anche se non ha potuto fare tutti gli esperimenti tattici per le difficoltà numeriche. I ragazzi sono disponibili e danno tutto per portare a casa il risultato.

Con il Crotone che partita mi aspetto? Sarà una sfida difficile. Il Crotone è più esperto, con un reparto offensivo forte e giocatori di categoria. Dobbiamo scendere in campo concedendo il meno possibile e sfruttando le occasioni che ci capiteranno. Ho giocato un anno in B con il Crotone. L’annata non è andata come volevamo, ma la piazza mi ha sempre fatto sentire apprezzato. È piacevole rincontrarli.

Gli inserimenti offensivi? Se è una scelta tattica per colmare le difficoltà del Foggia in attacco o fa parte delle mie caratteristiche? È nelle mie caratteristiche essere offensivo. Il mister ci chiede di riempire l’area, perché questo mette in difficoltà le difese avversarie. Con il nostro modulo, prima con due punte, ora con una punta e due trequartisti, noi esterni dobbiamo chiudere sul secondo palo al cross dell’altro lato. Io tendo a fare tagli dietro la linea e propormi, ma è anche una richiesta del mister".

