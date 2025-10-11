Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Piemonte guida l'attacco biancoceleste, Bahr dal 1'

Lazio e Genoa pronte a scendere in campo. Alle 12.30 la ragazze di Gianluca Grassadonia sfideranno le rossoblù di Sebastian De La Fuente per la seconda giornata del campionato di Serie A. All'esordio le biancocelesti hanno battuto 2-1 in trasferta il Como mentre Sondergaard si sono arrese nei minuti finali al Milan con lo stesso risultato. La squadra della capitale adesso insegue il primo successo casalingo mentre le liguri invece i primi punti in campionato dopo aver disputato buone prove nella Serie A Women's Cup.

Le scelte di Grassadonia

Grassadonia si affida a Piemonte al centro dell'attacco con Le Bihan e Simonetti ad agire sulla trequarti. A centrocampo con Benoit c'è Castiello mentre Sonnecchi e Oliviero sono gli esterni. In difesa davanti Durante spazio a Reyes, D`Auria e Mesjasz.

L'undici di De La Fuente

Risponde de la Fuente con Bahr nel tridente d'attacco con Sondergaard e Cuschieri mentre in difesa con Cinotti e Hilaj c'è Monterubbiano. In porta confermata Forcella con Vigliucci e Acuti sulle corsie e Di Criscio e Lipman a completare il pacchetto arretrato.

Le formazioni ufficiali

Lazio Women (3-4-2-1): Durante; Reyes, D`Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Piemonte.

Genoa Women (4-3-3): Forcinella; Vigilucci, Di Criscio, Lipman, Acuti; Monterubbiano, Cinotti, Hilaj; Bahr, Sondergaard, Cuschieri