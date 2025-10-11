Il giorno di Estonia-Italia: convocati, probabili e situazione girone. Le top news delle 13

L’Italia di Gennaro Gattuso scende in campo questa sera a Tallinn contro l’Estonia (ore 20.45, arbitra l’olandese Serdar Gözübüyük) con un obiettivo chiaro: vincere e sperare. Gli azzurri conosceranno già il proprio destino prima del fischio d’inizio, perché la Norvegia giocherà alle 18 contro Israele. Solo un passo falso della squadra di Solbakken, priva dell’infortunato Odegaard, può riaprire la corsa al primo posto nel gruppo I. Altrimenti, per l’Italia, si prospetta il passaggio obbligato dai play-off di marzo.

La goleada per 11-1 dei norvegesi sulla Moldavia ha reso irraggiungibile la differenza reti (+21 contro il +5 azzurro). Dunque, l’unica via è superare la Norvegia in classifica vincendo tutte le gare restanti e sperando in un inciampo scandinavo. Gattuso, che ha rilanciato la squadra con due successi a settembre dopo l’addio di Spalletti, ha idee chiare per il match: possibile conferma del 4-4-2 con Kean e Retegui davanti, Spinazzola a destra e Raspadori in vantaggio su Cambiaghi a sinistra. Out Nicolussi Caviglia, Piccoli, Coppola e Meret.



L’Estonia, a quota 3 punti, non ha più ambizioni ma vuole regalarsi una notte di prestigio. Il ct Jurgen Henn carica l’ambiente: “Siamo pronti ad affrontare la storia del calcio mondiale.” Per l’Italia vincere è obbligatorio. Ma per continuare a sognare il primo posto servirà anche un aiuto da Israele.

I convocati

Portieri - Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,

Difensori - Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti - Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.

Le probabili formazioni

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Sinyavskyi; Kait, Palumets; Saarma, Shein, Kuraksin; Sappinen. Commissario tecnico: Henn.

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gattuso.