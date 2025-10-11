Carrarese, le medie voto alla sosta di ottobre: i senatori volano, gli ultimi arrivati meno

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Carrarese.

Fra i migliori della rosa di Antonio Calabro spiccano, in particolare, elementi della rosa toscana, già in squadra nella stagione scorsa come Schiavi, Zanon, Finotto e Imperiale. Unica eccezione Luis Hasa, centrocampista italo-albanese classe 2004 arrivato in prestito dal Napoli. Fra coloro che, invece, hanno faticato finora ci sono tre volti nuovi del mercato estivo come Ruggeri (Lazio), Bozhanaj (Modena) e Sekulov (Genoa). In chiaroscuro, infine, anche il rendimento di due senatori come Bouah e Illanes.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Schiavi (Carrarese) 6.70 (5)

2. Zanon (Carrarese) 6.43 (7)

3. Hasa (Carrarese) 6.25 (4)

4. Finotto (Carrarese) 6.14 (7)

5. Imperiale (Carrarese) 6.07 (7)