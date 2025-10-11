L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza

Marco Palestra con l'Under 21 ha dimostrato, se ci fosse ancora bisogno, di essere fuori categoria. Nella partita dove Francesco Camarda si sblocca e diventa il più giovane marcatore di sempre degli azzurrini, dove Pisilli segna due gol uno più bello dell'altro, il laterale del Cagliari impressiona per facilità di corsa, intelligenza tattica e bravura nel firmare l'unico assist della partita, ma con almeno altre tre o quattro situazioni create per potere cambiare nuovamente il risultato. Certo, si può opinare che il 4-0 contro la Svezia possa essere la cartina tornasole di una pessima annata per gli scandinavi. Ma a certi livelli poi devi dimostrarlo e non è sempre semplice.

Palestra lo sta facendo con il Cagliari, fra assist e accelerazioni. Ora con l'Under 21. Poi sarà da capire quale possa essere il limite alto per chi da un paio di anni faceva parte della squadra di Gian Piero Gasperini e veniva schierato più di qualche volta nonostante una concorrenza come Bellanova o Zappacosta. E per l'anno prossimo? L'Atalanta ha deciso di non cederlo a club come Roma, Milan o Juventus, probabilmente perché credeva che non fosse un affare corretto, dopo avere preso Zortea.

Certo, se dovesse continuare così la plusvalenza sarebbe servita. Forse anche più degli Scalvini o dei Lookman, per cui è già più che prevista e probabile.