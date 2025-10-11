Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenza

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:15Serie A
Andrea Losapio

Marco Palestra con l'Under 21 ha dimostrato, se ci fosse ancora bisogno, di essere fuori categoria. Nella partita dove Francesco Camarda si sblocca e diventa il più giovane marcatore di sempre degli azzurrini, dove Pisilli segna due gol uno più bello dell'altro, il laterale del Cagliari impressiona per facilità di corsa, intelligenza tattica e bravura nel firmare l'unico assist della partita, ma con almeno altre tre o quattro situazioni create per potere cambiare nuovamente il risultato. Certo, si può opinare che il 4-0 contro la Svezia possa essere la cartina tornasole di una pessima annata per gli scandinavi. Ma a certi livelli poi devi dimostrarlo e non è sempre semplice.

Palestra lo sta facendo con il Cagliari, fra assist e accelerazioni. Ora con l'Under 21. Poi sarà da capire quale possa essere il limite alto per chi da un paio di anni faceva parte della squadra di Gian Piero Gasperini e veniva schierato più di qualche volta nonostante una concorrenza come Bellanova o Zappacosta. E per l'anno prossimo? L'Atalanta ha deciso di non cederlo a club come Roma, Milan o Juventus, probabilmente perché credeva che non fosse un affare corretto, dopo avere preso Zortea.

Certo, se dovesse continuare così la plusvalenza sarebbe servita. Forse anche più degli Scalvini o dei Lookman, per cui è già più che prevista e probabile.

