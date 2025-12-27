Ufficiale Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone

Nel comunicato mattutino, che annunciava l'esonero di mister Antonio Cincotta, la Ternana Women aveva fatto sapere che avrebbe annunciato a breve il nuovo allenatore per la formazione femminile, e così è stato, perché è di poco fa la notizia di Mauro Ardizzone come nuovo trainer delle rossoverdi, ultime in classifica nel campionato di Serie A Women.

A rendere noto il tutto, proprio la società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La Ternana Women comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Mauro Ardizzone.

La società dà il benvenuto al nuovo mister, augurandogli buon lavoro".

Classe 1970, il nuovo allenatore delle umbre ha avuto tante esperienze all'estero, mentre in Italia ha lavorato nel settore giovanile e nei progetti internazionali del Milan come responsabile tecnico delle Academy ed è stato poi collaboratore tecnico della Sambenedettese nella stagione di Serie C 2020-2021; approdato poi nel mondo femminile, è stato sulla panchina della Torres, del Lugano e infine con la Freedom FC Women di Cuneo.