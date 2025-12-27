Ufficiale Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta

Un momento non particolarmente positivo per la Ternana Women, che nel campionato di Serie A Women occupa ancora l'ultimo posto in graduatoria, con soli quattro punti all'attivo dopo le prime nove giornate; a niente è valso il passaggio del turno in Coppa Italia dopo aver battuto il Como Women, la panchina di Antonio Cincotta è infatti saltata. Il club rossoverde ha optato per il ribaltone in panchina, e ha annunciato il tutto - ancora da definire il mister che succederà - attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"La Ternana Women comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Antonio Cincotta.

Subentrato dopo la scomparsa di Fabio Melillo, ha guidato il club alla promozione in Serie A con la vittoria del campionato.

La società lo ringrazia per il prezioso lavoro svolto.

Seguiranno aggiornamenti sulla guida tecnica della squadra".

Ricordiamo intanto che alla ripresa del campionato, fissata nel weekend 17-18 gennaio, la Ternana Women scenderà in campo domenica 18, alle ore 15:00, nel match casalingo contro la Lazio. Sarà quello l'esordio del nuovo tecnico, che comunque dovrà essere annunciato a breve.