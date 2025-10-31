Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa (Lunedì 3 novembre, ore 18.30, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassulo

Il Sassuolo dovrebbe recuperare sia Muharemovic (già in panchina a Cagliari) che Berardi: entrambi hanno buone chance di partire dall'inizio contro il Genoa. Nel 4-3-3 di Fabio Grosso ancora spazio a Aro Muric tra i pali. Coulibaly insidia Walukiewicz sulla destra, Doig dovrebbe tornare al suo posto a sinistra mentre Idzes e Muharemovic dovrebbero comporre la coppia di centrali. Centrocampo a tre con Matic, Koné e uno tra Vranckx e Thorstvedt. In avanti probabile la conferma di Pinamonti con Berardi e Laurienté ai suoi fianchi, ancora panchina per Cheddira. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva il Genoa

Resta ovviamente tanta incertezza su chi possa essere in panchina per il Monday night di Reggio Emilia. Ciò che è sicuro è che ai rossoblù servano i tre punti per allontanare la crisi. Se si optasse per la continuità in quanto sistema di gioco, davanti a Leali ci sarebbe una linea a quattro con Sabelli a destra, Martin a sinistra e la coppia centrale formata da Ostigard e Vasquez. A centrocampo potrebbe rientrare Frendrup con Masini mentre in attacco Ekhator potrebbe essere innescato da Norton-Cuffy, Malinovskyi e Ellertsson. (da Genova, Andrea Piras)