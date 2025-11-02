Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva

È finito pochi minuti fa Juventus-Ternana Woman, match delle ore 15 valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A Woman. Al 90' sono le bianconere a portare a casa il risultato con la doppietta di Cambiaghi. Rete della bandiera umbra di Breitner. Di seguito il quadro completo della giornata e la classifica:

SERIE A WOMEN, 4ª giornata

Parma-Napoli Women 1-1

30' Muth (N), 63' Distefano (P)

Milan-Lazio 4-2

2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)

Como Women-Genoa 2-1

34’ rig Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)

Roma-Inter 3-0

4' Pandini, 67' Dragoni, 90'+4 Giugliano

Juventus-Ternana Women 2-1

45'+1 e 89' Cambiaghi (J), 49' Breitner (T),

Domenica 2 novembre

Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina

CLASSIFICA: Roma 12 Napoli Women 7, Juventus 7, Milan 6, Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4*, Fiorentina 4*, Genoa 3, Ternana Women 0

* una gara in meno