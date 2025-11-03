Triestina, Tesser torna in panchina ma la crisi continua: due sconfitte consecutive

Il ritorno di Attilio Tesser sulla panchina della Triestina non ha ancora prodotto la scossa sperata. L’allenatore di Montebelluna, richiamato per provare a raddrizzare una stagione complicatissima iniziata con Geppino Marino in panchina, ha finora registrato due sconfitte su due partite: dopo il ko di misura con la Dolomiti Bellunesi, è arrivato un nuovo 1-0 contro l’Union Brescia, questa volta davanti al pubblico del “Rocco”.

La classifica resta impietosa. La Triestina è ultima a –10 punti, staccata di 18 lunghezze dal penultimo posto occupato dallaPro Patria. Una distanza che fotografa una situazione quasi disperata, con l’incubo della retrocessione diretta in Serie D sempre più concreto.

Nel post-partita, Tesser ha espresso tutto il suo rammarico per l’ennesima sconfitta. "È stato assurdo perdere oggi: abbiamo sofferto in avvio dei due tempi, ma le occasioni più nitide sono state nostre", ha dichiarato in conferenza stampa, come riportato da Trivenetogoal.

Tesser ha poi commentato il difficile momento societario, dopo l'improvvisa situazione che ha coinvolto il presidente: "Ho sentito il board americano, avevo promesso un risultato positivo. Mi dispiace, ma la fiducia resta massima".