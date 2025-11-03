"Quando parte Leao, devo partire anche io". Ecco come Allegri sfrutta il fattore Pavlovic

Il Milan ha subito al massimo sette reti nelle prime dieci gare stagionali di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sette anche in quel caso con Carlo Ancelotti alla guida). Un dato che, da una parte, potrebbe sorprendere non molto, considerato chi adesso siede sulla panchina rossonera. Ma d'altra parte la solidità difensiva della squadra di Allegri si è vista anche ieri sera contro la Roma (anche se poi alla fine a risultare decisivo è stato Maignan...).

Di sicuro, il gol con cui il Milan ha superato i giallorossi non porta una firma banale. Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001 che è un po' l'uomo copertina (in difesa) della squadra di Allegri. Quello stesso Allegri che difficilmente rinuncia al giocatore, come testimoniano i numeri fin qui raccolti: Pavlovic è sceso in campo in tutte le gare fin qui disputate in stagione dal club, dieci in campionato e due in Coppa Italia, per un totale di 1002 minuti (in pratica, quasi tutte gare da 90').

"Dal mister ricevo indicazioni di spingere. Quando parte Rafa, devo partire anche io". In pratica, una fotografia del gol di ieri sera, come ammesso dallo stesso serbo nel post gara. Ed è proprio qui che sta il "plus" di Pavlovic fino a questo momento della stagione. Ha infatti segnato due gol in questa Serie A, già eguagliato il bottino di reti dell’intero scorso campionato, il suo primo nella competizione (poteva finire alla Lazio di Tare, che ha ritrovato quest'anno, ndr). E in generale, il rossonero è il difensore centrale con più partecipazioni attive nelle gare casalinghe del torneo in corso (tre: due gol e un assist). Insomma, un vero e proprio fattore per Massimiliano Allegri.