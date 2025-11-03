Livorno, tutto a posto e niente in ordine. Formisano sempre in bilico, ma nessuno prende posizione

Come già emerso nella giornata di ieri, in casa Livorno torna di moda la tarantella della panchina, con mister Alessandro Formisano probabilmente verso l'esonero. Che novità (leggasi pure l'ironia), l'allenatore campano sta guidando una squadra - ormai da mesi - con la spada di Damocle sulla testa, come se le colpe e le responsabilità fossero solo sue. Senza che nessuno vada a riflettere sul come, per fare un esempio, la rosa è stata costruita.

Al netto di ciò, ripercorriamo però l'ennesima assurda giornata vissuta ieri in terra labronica, dopo il ko interno contro il Forlì. Come si legge su Il Tirreno-Livorno, nell'immediato post match, il presidente Joel Esciua, il Direttore Tecnico Alessandro Doga e il citato Formisano, si sono riuniti in una stanza dello stadio, per una riunione fiume di oltre quattro ore. Sulle quali c'è massimo riserbo, ovviamente, ma che fanno capire che il numero uno degli amaranto non è poi così convinto di esonerare Formisano, altrimenti avrebbe già provveduto; non sembrano neppure esserci allenatore allertati per l'eventuale post, anche se il quotidiano rilancia i nomi di Cristiano Lucarelli e Alfonso Greco, libero da panchina ma ancora sotto contratto con la Torres, che si uniscono quindi a quello di Carmine Gautieri.

Ripetiamo, però, certezze non ce ne sono. Anche adesso, una posizione, il club, dovrebbe prenderla: o si lascia lavorare Formisano, senza ogni volta far emergere una situazione di panico, o si esonera. Per il bene di tutti.