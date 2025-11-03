Dov'è Rocco Commisso? Le sue ultime parole: "Pradè resta. Palladino? È come un figlio"

“Pradè resta. Palladino? Per me è come un figlio”. Sono le ultime parole di Rocco Comisso. Era il 27 maggio scorso e il proprietario, sempre funambolico nelle sue uscite, aveva confermato il proprio allenatore - che lo lascerà con le dimissioni poco dopo - e il direttore sportivo che, nei giorni scorsi, ha trovato l'accordo per una risoluzione consensuale con la Fiorentina.

E poi? Silenzio. Anche dopo quanto successo con il Comune di Firenze, con la sindaca Funaro che aveva ufficializzato lo slittamento dei lavori per la Curva Fiesole, togliendo lo spicchio per l'anno del centenario. "L'ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco, la prima a essere dispiaciuta sono io perché l'auspicio di avere la curva utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi: con i ritardi, e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile".

Una volta Commisso avrebbe fatto ferro e fuoco. Invece è stato scelto il silenzio pure per quello che sembrava uno dei punti più cari della sua permanenza a Firenze. La mancanza del presidente si riflette anche in quello che sta facendo la società: scegliendo un allenatore prima di un direttore sportivo, quando forse servirebbe una nuova figura sportiva forte che si prenda responsabilità. Cosa che, negli ultimi mesi, è davvero mancata.