TMW Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds

Proseguono le profonde valutazioni in casa Fiorentina dopo il terremoto delle ultime ore che ha portato, in ordine temporale, alle dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradè, alla sconfitta pesantissima contro il Lecce in campionato e all'imminente addio di Stefano Pioli. La squadra, ricordiamo, al momento è al penultimo posto in classifica con 6 sconfitte e 4 pareggi nelle 10 partite fin qui giocate, senza ancora l'ombra di una vittoria.

L'idea della società viola, dopo una notte e una giornata di riflessioni profonde, è quella di scegliere quanto prima sia il nuovo allenatore che il nuovo ds, con le quotazioni di una promozione temporanea di Daniele Galloppa in discesa col passare dei minuti (il tecnico sta regolarmente dirigendo l'allenamento della sua Primavera).

I contatti più intensi in queste ore stanno andando avanti con Paolo Vanoli, tecnico ex Torino adesso in pole. Sullo sfondo il ritorno di Raffaele Palladino, pista che non sembra però essersi scaldata, e profili alternativi come ad esempio quello di Roberto D'Aversa. Per quanto riguarda la direzione sportiva, il nome più caldo in questo momento è quello di Gianluca Petrachi, dirigente che nel suo passato da calciatore ha condiviso spogliatoi sia con l'attuale dt Roberto Goretti che con il possibile tecnico Paolo Vanoli.