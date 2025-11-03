TMW
Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Giorgio Chiellini è stato appena eletto consigliere federale in quota Lega Serie A. Il Director of Football Strategy della Juventus prende il posto di Francesco Calvo che si era dimesso dopo l’addio alla Juve, e completa il consiglio con Simonelli (presidente componente di diritto), Marotta (Inter) e Campoccia (Udinese).
Sia Carnevali (Sassuolo) sia Sticchi Damiani (Lecce), che erano gli altri candidati, si sono defilati avallando l’elezione di Chiellini.
