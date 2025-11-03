Esclusiva TMW Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"

È bastata una partita, la prima della sua nuova avventura alla Juventus, per ricordare a tutti chi è Luciano Spalletti: un allenatore capace di sorprendere, di ribaltare le certezze, di vedere oltre gli schemi. La sua decisione di schierare Teun Koopmeiners da centrale di sinistra ha lasciato molti a bocca aperta. Ma non tutti. C’è infatti un allenatore, a migliaia di chilometri di distanza, che davanti a quella scelta ha semplicemente sorriso: Pascal Jansen, oggi alla guida del New York City FC. Già con lui, ai tempi dell'AZ Alkmaar, Koopmeiners aveva infatti spiccato sulla linea dei difensori, anziché su quella dei centrocampisti. "Ho solo ricordi positivi del nostro periodo insieme - racconta Jansen in esclusiva a TMW due giorni dopo la vittoria della Juve a Cremona -. Teun era già un grande professionista, pronto per il salto successivo nella sua carriera. Abbiamo lavorato molto da vicino durante i suoi anni all’AZ".

Già allora Koopmeiners si muoveva con la disinvoltura di chi capisce il gioco più che la posizione.

"È stato formato come centrocampista, ma nelle giovanili aveva giocato anche da difensore centrale che si alzava in mezzo al campo. Con la prima squadra dell'AZ l’ho utilizzato in un ruolo simile in alcune partite, anche se in una linea a quattro difensori".

Non l'ha sorpresa quindi Spalletti.

"Ha sorpreso voi, non certo me. Teun è un giocatore molto versatile, questa mossa non mi sorprende. La Juventus aveva bisogno di più qualità, struttura e stabilità nella costruzione dal basso: è proprio ciò che Teun può dare alla squadra di Spalletti".

Per mister Jansen, insomma, nessun azzardo.

"Nel nostro AZ avevamo fasi di costruzione a tre, di conseguenza penso che possa gestire bene un sistema con tre centrali. Sarà interessante vedere come verrà usato in fase di non possesso, ma Spalletti conosce Teun molto bene: lo voleva già al Napoli".

Come giudica la prima di Koopmeiners nella nuova Juve di Spalletti?

"Ho visto la partita. Schierarlo titolare è stato innanzitutto un segnale di grande fiducia da parte di Spalletti, ma non mi sorprende. Ripeto: Teun è un giocatore estremamente versatile, in grado di dare qualità, struttura e stabilità alla costruzione della Juventus".

Koopmeiners può dunque ancora riprendersi la Juve secondo lei?

"L’ho sempre detto: è un ottimo giocatore. A Torino sono cambiate molte cose da quando è arrivato, ma se Spalletti riuscirà a riportare equilibrio e serenità nell'ambiente, sono certo che Koopmeiners potrà tornare ai suoi migliori livelli e aiutare la squadra a crescere".