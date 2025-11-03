Spezia, l'anticipo col Bari decisivo per D'Angelo. Modesto e Donadoni i papabili

Lo Spezia vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Dopo 11 giornate di Serie B, i liguri sono ultimi in classifica con 7 punti, gli stessi della Sampdoria, e faticano a trovare continuità nonostante una rosa costruita per obiettivi ben più ambiziosi. L’ultima sconfitta, 1-0 sul campo del Monza, ha aggravato la situazione, complicata ulteriormente dalla papera del portiere Sarr, decisiva per il ko.

Il tecnico Luca D’Angelo rischia seriamente la panchina. La società, scrive La Gazzetta dello Sport sta valutando l’esonero, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, oppure concedere al tecnico un’ultima possibilità nell’anticipo di venerdì sera contro il Bari. Una sfida che, di fatto, potrebbe rappresentare il suo spartiacque definitivo sulla panchina aquilotta.

Nel frattempo, la dirigenza ligure avrebbe già iniziato a muoversi sul fronte dei possibili sostituti. Nelle scorse settimane sembrava tutto fatto con Guido Pagliuca, reduce dall’esperienza all’Empoli, mentre resta viva anche la candidatura di Francesco Modesto. Ma la novità emersa nelle ultime ore porta un nome di forte impatto: il club è pronto a puntare su Roberto Donadoni.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, fermo dal 2020 dopo l’esperienza in Cina allo Shenzhen.