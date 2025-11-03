Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil

Si è chiusa l'undicesima giornata del campionato di Serie B tra conferme e sorprese. Il trittico di testa, composto da Modena, Monza e Frosinone non sbaglia un colpo e vincono le rispettive sfide. Cade, invece, il Cesena, contro un Bari al secondo successo consecutivo. Torna alla vittoria anche il Palermo, schiantando 5-0 il Pescara. In coda successo fondamentale del Mantova nello scontro diretto in casa della Sampdoria.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Sottil (Modena) 6.59 (11)

2. Mignani (Cesena) 6.50 (11)

3. Alvini (Frosinone) 6.45 (11)

4. Inzaghi (Palermo) 6.36 (11)

5. Andreoletti (Padova) 6.32 (11)

6. Abate (Juve Stabia) 6.30 (10)

7. Chiappella (Virtus Entella) 6.23 (11)

8. Biancolino (Avellino) 6.09 (11)

9. Bianco (Monza) 6.09 (11)

10. Dionigi (Reggiana) 6.09 (11)

11. Stroppa (Venezia) 6.09 (11)

12. Aquilani (Catanzaro) 6.00 (11)

13. Castori (Südtirol) 6.00 (11)

14. Calabro (Carrarese) 5.95 (11)

15. Caserta (Bari) 5.85 (10)

16. Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)

17. Vivarini (Pescara) 5.77 (11)

18. Possanzini (Mantova) 5.73 (11)

19. D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)

20. Gregucci (Sampdoria) 5.67 (3)

21. Dionisi (Empoli) 5.63 (4)

22. Donati (Sampdoria) 5.29 (7)