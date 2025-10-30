Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:05
La strategia mercato della Fiorentina nell'ultima estate era chiara. Puntare sulla motivazione, sulla voglia di riscatto, sull'intenzione di fare uno step avanti da parte di tanti calciatori. Che nell'ultima annata avevano sfiorato la Serie B, o che erano andati in cadetteria. Che erano andati altrove per vivere ultimi anni dorati, che hanno scelto poi anche Firenze come arrivo, mica come tappa. E allora, cosa succede alla Fiorentina? Che ci fa al penultimo posto in classifica? Perché il mercato di Daniele Pradè che nessuno (siamo andati a ripescare i voti dei pagelloni delle principali testate, dal 6 al 7,5) aveva bocciato, perché la scelta di Stefano Pioli che nessuno (solo editoriali e giudizi positivi) aveva stroncato, si stanno dimostrando infruttuose?

Fischi e fiaschi dopo il 3-0 a San Siro
Al fischio finale di Sozza, i circa 700 supporters al seguito della squadra al Meazza hanno iniziato a rigettare con forza i protagonisti del match. Tanti fischi e cori come "Rispettate la nostra maglia" e "Fuori le palle". A questi si è unita anche la Curva Nord nerazzurra, che si è lasciata andare in modo beffardo ad un 'Pioli is on fire' sul 3-0 che aggiunge un velo di ironia al tutto. In conferenza stampa il tecnico gigliato smentisce categoricamente qualsiasi pensiero di dimissione, ma le parole di Pradè nel post partita - il quale ha parlato di gara "da vita o morte" contro il Lecce - lasciano presagire che quella potrebbe essere davvero l'ultima spiaggia del tecnico. "Mi considero parte del problema ma mi piace pesare di essere la soluzione" ha poi aggiunto Pioli, che ha chiosato: "Ne verremo fuori. Sono questi i momenti in cui bisogna rimanere compatti".

