Fantacalcio, Top & Flop 10^ giornata Serie A 2025-2026

In attesa dei due match di questa sera (Sassuolo-Genoa/Lazio-Cagliari) i top e i flop di questa 10a giornata al fantacalcio.

TOP

Moreo: l'uomo che non ti aspetti piazza una doppietta contro il Torino e nonostante la concorrenza sia tanta si sta ritagliando spazio nelle rotazioni di Gilardino. Difficile averlo schierato in campo se non in leghe molto numerose. Fantavoto 13.5.

Castro: il toto decide con una doppietta il derby emiliano ribaltando la rate iniziale di Bernabè. Questo dovrebbe essere per lui l'anno della consacrazione e non sta andando male, anche se i numeri possono e devono migliorare. Fantavoto 13.

Pavlovic: il serbo decide il big match di San Siro con una delle sue incursioni che ormai sono diventate un marchio di fabbrica. Rispetto all'anno scorso sembra un altro giocatore,affidabile e incline al bonus, difficile privarsene. Fantavoto 10.5.

FLOP

Dybala: dopo tante partite in cui è stato perfetto dal dischetto si fa ipnotizzare da Maignan cestinando l'occasione di pareggiare. Oltre al rigore fallito una partita sottotono e piena di errori chiusa tra l'altro con un infortunio di cui dovrà essere valutata l'identità. Fantavoto 2.

Morata: altro giocatore che fallisce dal dischetto l'occasione da lui stesso procurata dando a Milinkovic-Savic l'occasione di parare il suo secondo rigore consecutivo. I tempi di Juventus e Atletico sembrano lontani ed al momento è un'alternativa con tanta concorrenza. Fantavoto 2.

Krstovic:dopo i 90 minuti in panchina contro il Milan, entra con la squadra sotto e non fa niente per raddrizzare la partita, ha un'occasione in cui è lento e viene chiuso ma tutto questo non deve preoccupare perchè la prestazione è stata negativa per tutti. Quello che può preoccupare è la concorrenza con il rientro di Scamacca. Fantavoto 4.5.