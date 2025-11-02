Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Fiorentina in vantaggio dopo i primi 45’ del match di Serie A Femminile in casa del Sassuolo. Decide una rete messa a segno da Janogy proprio allo scadere della prima frazione. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Milan-Lazio 4-2
2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)
Como Women-Genoa 2-1
34’ rig Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)
Roma-Inter 3-0
4' Pandini, 67' Dragoni, 90'+4 Giugliano
Juventus-Ternana Women 2-1
45'+1 e 89' Cambiaghi (J), 49' Breitner (T),
Domenica 2 novembre
Sassuolo-Fiorentina 0-1 in corso
45’+2’ Janogy
CLASSIFICA: Roma 12 Napoli Women 7, Juventus 7, Milan 6, Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4*, Fiorentina 4*, Genoa 3, Ternana Women 0
* una gara in meno