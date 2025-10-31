Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Cagliari (Lunedì 3 novembre, ore 20.45, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Lazio

Dopo aver fallito l’esame continuità a Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri vuole una vittoria dopo i 9 punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Il tecnico toscano deve fare i conti con l’infermeria e spera di recuperare almeno per la panchina Nuno Tavares, che però difficilmente giocherà dal primo minuto. Contro il Cagliari possibile conferma per l’undici che ha battuto domenica scorsa la Juventus, con un dubbio per reparto. In difesa Lazzari è in vantaggio su Pellegrini, con Marusic che tornerebbe così a sinistra ai lati della coppia centrale composta ancora da Gila e Romagnoli davanti a Provedel. A centrocampo Vecino spera in una maglia da titolare, anche se Basic rimane avanti nel ballottaggio, mentre Cataldi e Guendouzi sono sicuri di giocare dal primo minuto. In attacco Dia sta facendo fatica e Sarri pensa anche alla soluzione con Pedro falso nueve, mentre sugli esterni nessun dubbio con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Cagliari

Archiviata la sconfitta contro il Sassuolo, il Cagliari di mister Pisacane è pronto per una nuova sfida, questa volta contro la Lazio. Il tecnico rossoblù spera di poter fare nuovamente affidamento sul colombiano Yerry Mina, rimasto a riposo contro i neroverdi. Ma in caso di mancato recupero del difensore centrale, la formazione titolare che scenderà in campo all'Olimpico non dovrebbe scostarsi troppo da quella vista giovedì sera. In un 3-5-2, Caprile resta l'uomo di fiducia tra i pali. In difesa Zappa, Zé Pedro e Luperto, che potrebbe sostituire lo squalificato Obert. A centrocampo dovrebbero essere confermati Palestra, Prati, Adopo, Folorunsho e Idrissi. La coppia d'attacco, invece, potrebbe vedere nuovamente Borrelli ed Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)