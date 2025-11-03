Pescara, Vivarini si gioca tutto il Monza: la gara di domenica dirà molto sulla panchina

"Mi sono rotto le scatole. Non voglio rifare la stessa fine come ai tempi di Massimo Oddo. Ci ho messo 4 anni per tornare in B. Mi devono sparare prima di non salvare la squadra. Mi sono rotto il cazzo": così. dopo il pesante 5-0 subito contro il Palermo, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ha parlato davanti alle telecamere dell'emittente televisiva abruzzese Rete 8.

Il riferimento del numero uno del Delfino, è relativo alla stagione 2020-2021, che culminò con la retrocessione in Serie C, e vide probabilmente - almeno da quanto si evince delle parole di Sebastiani - un tardivo esonero del citato Oddo, che era alla sua seconda avventura sulla panchina biancazzurra: il mister fu esonerato il 29 novembre 2020, con la squadra relegata sul fondo della classifica. Un discorso, questo, che si ricollega, alla posizione attuale di mister Vincenzo Vivarini, che si giocherebbe il futuro nella gara contro il Monza, almeno stando a quanto si legge su pescarasport24.it. Una gara, quella di domenica, che potrebbe quindi dire molto sul futuro del club.

Qualora poi arrivasse effettivamente l'esonero, sarebbe il terzo della stagione, dopo quelli di Guido Pagliuca e Massimo Donati, che sulle panchine di Empoli e Sampdoria sono stati rimpiazzati da Alessio Dionisi e dal duo Angelo Gregucci-Lillo Foti.