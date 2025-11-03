Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds

In casa Fiorentina la sconfitta di ieri contro il Lecce ha lasciato il segno, con la squadra al penultimo posto in classifica e ancora a secco di vittorie dopo 10 giornate di campionato. Nei giorni scorsi c'è stato il passo indietro del direttore sportivo Pradè, ma i cambiamenti non sono finiti qui.

Dal blindato ritiro del Viola Park, dove il gruppo squadra si è chiuso ieri dopo la fine della partita, non filtra granché. Anche perché la macchina decisionale è in piena attività, con l'addio di Stefano Pioli che sembra davvero dietro l'angolo. Le parti, in questo senso, stanno cercando la quadra economica per sancire l'addio dopo la partenza peggiore della storia viola, poi via a dimissioni o esonero in base alla strada intrapresa.

L'idea, del tutto in divenire, è quella di affidare la squadra almeno per la prossima partita di Conference League in casa del Mainz al tecnico della Primavera Galloppa. Poi ci sarà tempo e modo per trovare il nuovo allenatore, col nome di Paolo Vanoli che oggi sembra leggermente avanti agli altri. Difficile De Rossi, non escluso un ritorno di Palladino, sullo sfondo anche i vari Thiago Motta, Pecchia e D'Aversa. Una scelta, quella del tecnico, comunque non semplice anche perché prima sarebbe opportuno individuare il nuovo direttore sportivo che poi dovrebbe essere coinvolto nel processo di scelta: in questo senso il nome di Cristiano Giuntoli resta vivo, anche se l'ex Napoli e Juventus per sedersi al tavolo delle trattative chiede un progetto serio e a lungo raggio. Sullo sfondo gli altri ds attualmente liberi: da Petrachi a Walter Sabatini. Tanta carne sul fuoco insomma, col patron Rocco Commisso che segue la questione da New York.