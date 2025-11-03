Genoa, si spinge su De Rossi: contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza

Il Genoa fra campo e questione allenatore. Questa sera la truppa rossoblù scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per cercare di abbandonare l'ultimo posto in classifica. In panchina ci saranno Roberto Murgita e Domenico Criscito mentre dall'altra parte la società è alla ricerca di un profilo che possa sostituire Patrick Vieira con cui è stato risolto il contratto in settimana dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese.

La situazione è in continuo divenire ma la società sembra essere orientata sempre di più su Daniele De Rossi. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso l'ex capitano della Roma e tecnico giallorosso. L'allenatore potrebbe firmare un contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza.