Genoa, si spinge su De Rossi: contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza
TUTTO mercato WEB
Il Genoa fra campo e questione allenatore. Questa sera la truppa rossoblù scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per cercare di abbandonare l'ultimo posto in classifica. In panchina ci saranno Roberto Murgita e Domenico Criscito mentre dall'altra parte la società è alla ricerca di un profilo che possa sostituire Patrick Vieira con cui è stato risolto il contratto in settimana dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese.
La situazione è in continuo divenire ma la società sembra essere orientata sempre di più su Daniele De Rossi. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso l'ex capitano della Roma e tecnico giallorosso. L'allenatore potrebbe firmare un contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza.
Articoli correlati
Fiorentina, Pioli ha tempo fino al Lecce. Senza svolta cambio possibile, De Rossi e Motta alla finestra
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile