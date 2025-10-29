Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta

Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 11:00Podcast TMW
Marco Conterio
Infortuni e assenze hanno certamente pesato sul momento del Milan. La scelta da parte di Giorgio Furlani di scegliere Igli Tare e successivamente insieme Massimiliano Allegri è stata ben più che centrata. L'uomo giusto al posto giusto ma la rosa, per quanto abbia fatto un enorme salto di qualità, esperienza e spessore, ha ancora delle lacune. Un difensore centrale di valore internazionale. Un centravanti che in questo momento non può essere Santiago Gimenez. E, al netto degli infortuni, una rosa troppo corta. "Così ci conosciamo meglio tutti", aveva provato a frenare il tecnico labronico. Ma a quale costo?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo il pareggio per 1-1 in casa dell'Atalanta ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: "Non è semplice gioca qui. Dopo il gol del vantaggio abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nella ripresa siamo cresciuti, dobbiamo certamente migliorare le scelte negli ultimi 20 metri".

Vede la squadra in crescita?
"Dobbiamo continuare a dare continuità ai risultati. Gli imprevisti nel calcio ci sono, ma non dobbiamo mai deprimerci".

Cos'è cambiato tra primo e secondo tempo?
"All'intervallo ho detto che peggio di così non potevevamo fare, abbiamo sbagiato troppo nel primo tempo. Dovevamo semplicemente sbagliare di meno e lo abbiamo fatto".

Cosa non sta funzionando nella vostra fase offensiva?
"Dobbiamo migliorare nelle scelte. Saelemaekers poteva tirare o passarla a Bartesaghi e invece ha provato un passaggio difficile. Abbiamo avuto della occasioni favorevoli, ma non le abbiamo sfruttate. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Gli imprevisti capitano, non dobbiamo affrontarli con paura. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo ancora due partite, poi recupereremo qualche giocatore".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
