Sarr...à il caso di darsi una scossa? Lo Spezia e gli imprevisti problemi del suo portiere

Tre gare in una settimane quelle che si sono giocate in Serie B, con la categoria cadetta che ha visto anche il turno infrasettimanale, e due errori gravissimi, a distanza di cinque giorni, da parte del portiere Fallou Sarr, che ha complicato e non poco la vita del suo Spezia; di fatto, facendo perdere tre punti ai suoi. Due quelli steccati contro il Padova, uno presumibile ieri, ipotizzando che la gara contro il Monza sarebbe finita in parità.

Ma andiamo con ordine. Mercoledì 29 ottobre si stava giocando la sfida tra i liguri e il Padova, e l'estremo difensore rientrava da un lungo infortunio: tutto filava liscio, i suoi erano in vantaggio per 1-0, ma al 66' l'erroraccio, uno stop lungo sul retropassaggio di Wisniewski sul quale Lasagna era lesto ad arrivare per buttare a rete il pallone. 1-1 il finale, e due punti buttati. Ieri, il bis: Sarr, senza nessuno a disturbarlo, perdeva dalle mani un pallone che arrivava alto con Ravanelli in agguato bravo a insaccare. Sconfitta per lo Spezia e classifica che parla di penultimo posto.

Sia chiaro, una graduatoria frutto di una stagione storta, non è integralmente colpa di Sarr, ma le ultime due gare, in un momento in cui lo Spezia sembra rialzarsi pesano. Forse ancora di più.

Magistrale, però, nel post gara Luca D'Angelo: "Ognuno ha le sue sofferenze, mi immedesimo in Fallou e penso sia un momento estremamente difficile. È un portiere forte, non cambia il mio giudizio per quello che è successo. È un ragazzo coscienzioso, sa di aver sbagliato e non sta a me addossargli la paternità della sconfitta. Vedremo se cambiare, ma come ho detto a inizio campionato abbiamo tre portieri forti e possono giocare tutti e tre".

Cambiare o meno, i panni sporchi si lavano in casa, e tutto è stato minimizzato. Almeno dall'interno...