Padova, Peghin: "Trattativa tra Oughourlian a Figoli 'privata'. Non ho idea delle tempistiche"

Francesco Peghin, presidente del Padova è intervenuto oggi all’evento “Bar Biancoscudato”, appuntamento dedicato all’incontro tra società, tifosi e sponsor. Ecco le sue parole riportate da TrivenetoGoal.it:

"È un ottimo inizio, ma ricordiamoci gli obiettivi. La salvezza resta la priorità. Il salto di categoria è sempre complicato, ma la squadra lo sta affrontando nel modo giusto. I tre pareggi consecutivi? Distinguerei le ultime due partite da quella contro la Juve Stabia. Con i campani abbiamo fatto bene, mentre nelle altre due siamo stati un po’ stanchi, anche a causa del poco riposo e dei tempi di recupero ridotti. È vero, siamo stati meno vivaci, ma il carattere non è mai mancato. Recuperare due gare come quella di La Spezia dà onore ai ragazzi".

Sul fronte societario, Peghin ha risposto anche alle domande legate al futuro del club: "C’è una trattativa tra Joseph Oughourlian e Marcelo Figoli, ma non ci sono nuove notizie. Attendo l’esito, anche perché non coinvolge le mie quote. Non ho percezioni al riguardo se andrà bene o male. È una trattativa diciamo 'privata'. Vedremo gli esiti e in caso verrà tutto comunicato. Tempistiche della trattativa? Non ne ho conoscenza. Oughourlian non vende più o la vendita viene rimandata? Non sono in grado di dirlo e non ho elementi per parlare di questa trattativa. Il rinnovo del CdA? Al momento, in attesa degli sviluppi di questa trattativa, in proroga resto presidente. Nel momento in cui ci sarà un esito, possono esserci cambiamenti. Fino ad allora la società compirà tutti gli adempimenti come l’approvazione del bilancio e l’amministrazione societaria. Il rinnovo del consiglio d’amministrazione può essere prorogato di qualche settimana.".