Lobotka si riprende il Napoli, con l'Eintracht sarà titolare. Due i dubbi di Conte per la Champions

Il Napoli ed il suo allenatore Antonio Conte sorridono. Per la sfida di domani contro l'Eintracht Francoforte infatti il tecnico leccese recupererà dal primo minuto Stanislav Lobotka, giocatore rientrato in campo già nei minuti finali della sfida contro il Como.

Lo slovacco sarà titolare nel centrocampo a tre composto anche da Anguissa e McTominay, con gli unici due dubbi che riguardano le corsie laterali a sinistra: per il ruolo di terzino in ballottaggio Olivera e Gutierrez, con Spinazzola alle prese con qualche fastidio fisico. Pochi metri più avanti si giocano la maglia da titolare Noa Lang e David Neres.

A proposito delle condizioni dei suoi, in conferenza lo stesso Conte ha così parlato: "Lobotka ha fatto l'ultima parte col Como, era al rientro, dargli più minutaggio poteva essere un serio rischio, parlando con lui abbiamo optato per questa soluzione. Anche Rrahmani era in partita col Lecce, gli ho chiesto se voleva fare una parte della gara ed abbiamo preferito evitare poi quella dopo l'ha giocata. Lobotka dovrebbe esserci... si è allenato, l'iter che abbiamo è questo. Nell'ultima gara Elmas ha avuto un impatto veramente incredibile, è un giocatore... sono contento perché rende più ampia la rosa di titolari e con una stagione così lunga è importante e lui con le prestazioni, ma anche Gutierrez, dimostra che stiamo ampliando la rosa e questa è la notizia positiva che mi porto da Como. Gilmour? Ieri defaticante, non sono affaticamenti ma problemi di infiammazione a livello di pube e si faranno le corrette valutazioni. Se ci saranno bene altrimenti troveremo le soluzioni, non stiamo qui a piangere".