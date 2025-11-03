Mazzoni: "Se non posso aiutare il Livorno, mi faccio da parte". E la sera arrivano le dimissioni

Come già abbiamo raccontato, sono ore ancora incerte in casa Livorno, con la panchina di mister Alessandro Formisano che sembra essere ancora in bilico ma con anche...nessuno che prende una decisione in merito.

E proprio mentre il trainer era in riunione con il presidente Joel Esciua e il Direttore Tecnico Alessandro Doga, ecco che, nel post gara contro il Forlì, in sala stampa di presentava il Club Manager Luca Mazzoni. Che non commentava tanto la sconfitta contro i biancorossi, quanto semmai il momento generale: "È giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità - si legge su Il Tirreno-Livorno -. La situazione è allarmante, è chiaro che qualcosa succederà, ci sono delle riflessioni da fare. A cominciare da me stesso: sto pensando se posso dare ancora qualcosa al Livorno o no. Se non posso aiutarlo è giusto farsi da parte. Non credo di rimanere".

In serata, poi, l'invio delle dimissioni, che il quotidiano citato definisce "a questo punto quasi certe". Come sembravano esserle lo scorso luglio, dopo le polemiche per la presentazione del nuovo logo che aveva lasciato scontenti i tifosi amaranto ed era stato poi cambiato; allora si era parlato di scelte non condivise con la proprietà, tra queste forse anche quella dell'allenatore. Il prosieguo dell'avventura in terra labronica, però, pareva aver appianato tutto...