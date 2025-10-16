Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? I 25 candidati: tre dalla Serie A

Ecco i venticinque giovani campioni, ma solo uno succederà a Lamine Yamal. Dalla Badia Sant’Andrea di Genova, dove il Genoa ha insediato le strutture del proprio settore giovanile, è andata in scena nella giornata appena conclusa la presentazione dei 25 giocatori finalisti dell’European Golden Boy 2025.

La novità. L’elenco è stato stilato grazie un algoritmo nato dalla collaborazione fra Tuttosport (che assegna il premio individuale) e Football Benchmark. L’algoritmo prende in considerazione (per quest’anno) i calciatori nati dopo l’1 gennaio 2005 e riassume dati e prestazioni dallo scorso ottobre ad oggi per stilare una lista quanto mai attinente alla realtà. Ai venti nomi così emersi si sommano cinque wild card.

Ecco i 25 finalisti del Golden Boy

Mamadou Sarr, Strasburgo

Archie Gray, Tottenham

Lucas Bergvall, Tottenham

Eliesse Ben Seghir, Monaco

Victor Froholdt, Porto

Nico O’Reilly, Manchester City

Senny Mayulu, PSG

Leny Yoro, Manchester United

Estevao, Chelsea

Geovanuy Quenda, Sporting CP

Ethan Nwaneri, Arsenal

Franco Mastantuono, Real Madrid

Jorrel Hato, Chelsea

Warren Zaire-Emery, PSG

Arda Guler, Real Madrid

Myles Lewis-Skelly, Arsenal

Desidre Doue, PSG

Pau Cubarsì, Barcellona

Kenan Yildiz, Juventus

Dean Huijsen, Real Madrid

Wild Card

Francesco Pio Esposito, Inter

Giovanni Leoni, Liverpool

Rodrigo Mora, Porto

Aleksandar Stankovic, Club Brugge

Jobe Bellingham, Borussia Dortmund

Le 10 finaliste che si contenderanno l’European Golden Girl:

Michelle Agyemang, Brighton

Iman Beney, Manchester City

Giulia Galli, Roma

Eva Schatzer, Juventus

Signe Gaupset, Brann

Smilla Holmberg, Hammarby

Felicia Schroder, Hacken

Wieke Kaptein, Chelsea

Nina Matejic, Zenit San Pietroburgo

Lily Yohannes, Lione