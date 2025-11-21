Immobile out, Bailey al massimo in panchina. Baresi torna a Casa Milan: le top news delle 18

Leon Bailey lavora ancora a parte: nonostante i propositi di Gian Piero Gasperini di schierarlo titolare in Cremonese-Roma, l’attaccante giamaicano dovrebbe andare al massimo in panchina allo Zini nella prossima di campionato. Domani alle 13.30 è atteso l’incontro tra il tecnico giallorosso e i cronisti in conferenza stampa.

Oggi è stato invece il turno, oltre che di Luciano Spalletti in mattinata, anche di Vincenzo Italiano e Kosta Runjaic, prossimi avversari in Udinese-Bologna. Il tecnico rossoblù ha rassicurato sul suo stato di salute dopo la polmonite: “È stata una bella botta, e non sono ancora al massimo, ma sto meglio”. Dovrà fare a meno di Ciro Immobile, che non sarà ancora a disposizione per la trasferta friulana. Sul fronte opposto il tedesco deve gestire il caso scaturito dalle dichiarazioni di Iker Bravo, che ha reclamato più spazio: “È giovane e un po’ emotivo, ha qualità ma deve parlare meno e farsi sentire con i fatti”, ha detto l’allenatore dell’Udinese.

I tifosi del Milan, in attesa di sapere come finirà il derby, festeggiano la notizia più bella: a tre mesi e mezzo dall’intervento, qualche giorno fa Franco Baresi si è rivisto in sede, anche se la strada verso il ritorno alla continuità è ancora lunga e tutta da percorrere. Novità in Serie C per Brescia-Vicenza: dopo che il prefetto del capoluogo lombardo aveva vietato la vendita ai tifosi biancorossi, il TAR Lombardia ha ribaltato l’ordinanza.