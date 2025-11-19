Cremonese, il ds Giacchetta: "Vandeputte sta sorprendendo tutti. Bonazzoli di alto livello"

"Abbiamo avuto un impatto positivo con la categoria, mi auguro che lo sia anche il prosieguo del campionato". Parla così Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ai microfoni di Radio Sportiva: "E' un campionato finora atipico guardando la classifica, noi abbiamo tanti punti e la nostra stagione sarà piena di difficoltà perché sappiamo che i valori della squadre che abbiamo dietro verranno fuori”.

"Il mister - prosegue Giacchetta parlando di Nicola - ha qualcosa di particolare, riesce a far dare qualcosa in più alle squadre come la nostra. Una soddisfazione per noi averlo con noi dall'inizio dell'estate, ci ha dato forza e credibilità nella costruzione del nostro progetto”.

Per Giacchetta c'è spazio per parlare anche di due elementi in particolare della rosa. Uno di questi è l'attaccante Bonazzoli: "Non siamo sorpresi da lui, ha capacità da calciatore di alto livello. Anzi, siamo sorpresi quando non riesce ad esprimerle. E poi è il vicecapocannoniere del campionato, per noi è una soddisfazione. Vandeputte? Sta sorprendendo tutti, riesce a mantenere un livello alto in ogni gara e in più ruoli. Era un assist man in Serie B e si sta confermando in A anche modificando il suo ruolo”.