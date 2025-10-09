Roma chiama, Dan Friedkin risponde: "Grande lavoro di Gasperini, siamo felici"

Roma chiama, Dan Friedkin risponde. Il presidente della Roma è tornato nella Capitale per una serie di appuntamenti decisivi legati al futuro del club. A margine dell’assemblea generale dell’ECA, il numero uno giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni, confermando entusiasmo e fiducia per il percorso intrapreso dalla squadra.

"Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra", ha dichiarato Friedkin.

Che cosa pensa della decisione dell'Uefa di far giocare la partita tra Milan e Como in Australia? La Roma potrebbe seguire la stessa strada e giocare a Dallas?

"Supportiamo quello che decide di fare l'Uefa, sono nostri partner, così come dell'EFC (European Football Clubs, ndr). Sono vicini a noi e ai tifosi di calcio, quindi noi supportiamo le loro decisioni".

Che cosa pensa del lavoro fin qui fatto da Gasperini?

"Il lavoro del tecnico è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così".

Ma l’agenda del patron texano non si ferma qui. Nei prossimi giorni Friedkin incontrerà il sindaco Roberto Gualtieri per discutere del nuovo stadio di Pietralata, dove sono ripresi i lavori di rimozione del vecchio “solettone”. L’obiettivo è consegnare il progetto definitivo entro 30-40 giorni, con l’impianto tra i tredici candidati a ospitare Euro 2032.

Spazio anche al fronte commerciale: il presidente vedrà il nuovo responsabile marketing Michael Gandler per individuare il prossimo sponsor di maglia, dopo la conclusione dell’accordo con Riyadh Season. L’intento è ambizioso: firmare un contratto da 17-18 milioni di euro a stagione. Del resto, si tratterà della maglia del centenario, e Friedkin vuole che rifletta tutta la storia e il peso del club giallorosso.