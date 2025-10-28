Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arriva l'Atalanta, Allegri avvisa il Milan: "Sarà uno scontro diretto, a Bergamo non è facile"



Simone Lorini
Oggi alle 00:41


Dopo l'ennesimo pareggio, l'Atalanta è chiamata ad un successo che possa dare una svolta alla stagione e nel turno infrasettimanale dovrà vedersela con il Milan. I rossoneri sono reduci dal deludente pari contro il Pisa e proveranno a riagguantare la testa della classifica.

Massimiliano Allegri ha sottolineato l'importanza della gara in conferenza stampa: "Sappiamo che le partite sono complicate, ma tutte lo sono. Anche contro il Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo far meglio. La cosa importante è pensare a domani: recupereremo Loftus-Cheek domani, Pulisic prima di Parma e poi vediamo. Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. Abbiamo un numero ristretto di giocatori ma che bastano per affrontare queste partite fino alla sosta".

Pesa la terza partita in 9 giorni?
"Giocano gli stessi? Così magari si conoscono meglio e magari giochiamo meglio... A livello fisico faremo meno allenamenti e recupereremo meglio: questo è il periodo più pericoloso per gli infortuni per l'accumulo di partite. Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perché l'Atalanta è una delle candidate ai primi quattro posti. Gimenez? Domani può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan".

