Serie B, 9ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Nona giornata di Serie B che va in archivio con un Modena che porta a tre le lunghezze di vantaggio su Monza (terzo successo consecutivo) e Cesena.
Cade, invece, il Palermo che ha vinto solo una delle ultime cinque gare di campionato. Vittoria di prestigio per la Carrarese che batte il Venezia al 'Dei Marmi'. In coda prima vittoria dello Spezia in campionato con uno 0-4 in casa dell'Avellino.
Primo successo anche per il Catanzaro che supera proprio il Palermo.
