Mkhitaryan ko nella sfida al Napoli: l'armeno rischia di saltare anche la Lazio

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima", è il report ufficiale dell'Inter circa le condizioni dell'armeno, infortunatosi nel contatto con Di Lorenzo che ha portato al tanto discusso calcio di rigore per il Napoli nella sfida di sabato.

Un problema muscolare di la cui reale entità sarà quindi rivalutata prossimamente per stabilire con certezza i tempi di rientro. L'armeno sarà comunque certamente assente per la prossima sfida di campionato in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 contro la Fiorentina e pure nella successiva di domenica 2 novembre in casa del Verona. Poi, la prossima settimana, una nuova valutazione clinica.

Mkhitaryan salterà di conseguenza diverse partite: oltre ai viola, Hellas Verona, Kairat Almaty e Lazio. Il centrocampista armeno può sperare nel rientro alla prima dopo la sosta, nel derby di campionato con il Milan (23 novembre).