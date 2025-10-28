Atalanta abbonata al pareggio, Juric: "Bene giocare subito, saremo più pronti"

Dopo l'ennesimo pareggio, l'Atalanta è chiamata ad un successo che possa dare una svolta alla stagione e nel turno infrasettimanale dovrà vedersela con il Milan. I rossoneri sono reduci dal deludente pari contro il Pisa e proveranno a riagguantare la testa della classifica.

Ivan Juric si è espresso così in conferenza stampa: "A Cremona non mi è piaciuto il primo tempo. Nella ripresa invece siamo stati bravi a costruire, dove gli attaccanti hanno ricevuto molti palloni tra Scamacca, Lookman, De Keteleare e tanti altri: ultimamente ci è mancata solo un po' di brillantezza davanti alla porta. Kossounou? Penso che giocherà domani dall'inizio. L'ho preservato per via dell'infortunio che ha avuto, ma sono soddisfatto di quello che ha dimostrato contro lo Slavia Praga: sicuramente giocherà".

Come sta vivendo il giocare ogni 2/3 giorni considerando gli infortuni e come sta De Ketelaere?

"Sicuramente dobbiamo analizzare giorno per giorno: c'è chi fisicamente ha recuperato e chi un po' meno. Quello che ho notato è che rispetto alla gara contro lo Slavia Praga, analizzando il primo tempo, ci è mancato qualcosa. Su Charles pensavo di farlo riposare visto l'infortunio, però l'ho visto bene e quindi l'ho fatto giocare. Valuteremo oggi. Siamo abituati ormai a giocare con questi ritmi: nel mezzo anche i vari Nazionali dove fare degli allenamenti completi, per più giorni, diventa difficile. Bene che giochiamo subito visto che saremo più pronti mentalmente".