Roma prima con il Napoli, la Juventus cala a picco: la classifica aggiornata di Serie A
Più di uno scossone in classifica, dopo le partite giocate domenica e valide per l'8^ giornata di Serie A. Sorride la Roma che, grazie al successo sul campo del Sassuolo, raggiunge il Napoli in vetta. Non riesce ad agganciare la zona Champions il Bologna, raggiunto sul 2-2 dalla Fiorentina che resta comunque in zona retrocessione. Crisi nera per la Juventus, battuta 1-0 da una Lazio in ripresa e attualmente all'ottavo posto. I bianconeri vedono avvicinarsi i cugini del Torino, che nel lunch match hanno battuto in rimonta il Genoa. Da segnalare, infine, lo scoppiettante pari per 2-2 tra Verona e Cagliari (entrambe fuori dalle ultime tre posizioni). Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, al termine dell'8^ turno:
1. Napoli - 18 punti (8 partite)
2. Roma - 18 (8)
3. Milan - 17 (8)
4. Inter - 15 (8)
5. Bologna - 14 (8)
6. Como - 13 (8)
7. Atalanta - 12 (8)
8. Juventus - 12 (8)
9. Udinese - 12 (8)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (8)
16. Lecce - 6 (8)
17. Verona - 5 (8)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)
