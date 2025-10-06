Napoli e Roma in vetta, Milan buttato giù: Serie A, la classifica finale dopo la 6ª giornata

Si è chiusa la 6a giornata di Serie A e la classifica è mutata notevolmente. A partire dalla cima, dalla quale Napoli e Roma guardano tutti gli altri dall'alto con 15 punti, mentre il Milan scivola al terzo posto a -2. L'Inter è appena dietro l'angolo, appostata per il possibile sorpasso al rientro dalla sosta, a pari merito con la Juventus che invece esce indenne dallo scontro diretto con i rossoneri di Allegri. Evitando di perdere quota.

Il Bologna si appaia all'Atalanta, frenata dal Como di Fabregas, che invece intravede a un passo l'Europa. In compagnia di Sassuolo e Cremonese. Nei bassifondi della graduatoria, invece, il Pisa resta fanalino di coda con il Genoa a pari punti (2), Pioli sprofonda al terzultimo posto con la Fiorentina, restando al fianco del Verona.

SERIE A - 6ª GIORNATA

Hellas Verona - Sassuolo 0-1

71' Pinamonti (S)

Parma - Lecce 0-1

38' Sottil (L)

Lazio - Torino 3-3

16' Simeone (T), 24' Cancellieri (L), 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90'+3 Coco (T), 90'+13 Cataldi (rigore, L)

Inter - Cremonese 4-1

6' Lautaro (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

Atalanta - Como 1-1

6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)

Udinese - Cagliari 1-1

25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)

Fiorentina - Roma 1-2

14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)

Bologna - Pisa 4-0

24' Cambiaghi (B), 38' Moro (B), 40' Orsolini (B), 53' Odgaard (B)

Napoli - Genoa 2-1

34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)

Juventus - Milan 0-0

CLASSIFICA:

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2