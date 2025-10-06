Napoli e Roma in vetta, Milan buttato giù: Serie A, la classifica finale dopo la 6ª giornata
Si è chiusa la 6a giornata di Serie A e la classifica è mutata notevolmente. A partire dalla cima, dalla quale Napoli e Roma guardano tutti gli altri dall'alto con 15 punti, mentre il Milan scivola al terzo posto a -2. L'Inter è appena dietro l'angolo, appostata per il possibile sorpasso al rientro dalla sosta, a pari merito con la Juventus che invece esce indenne dallo scontro diretto con i rossoneri di Allegri. Evitando di perdere quota.
Il Bologna si appaia all'Atalanta, frenata dal Como di Fabregas, che invece intravede a un passo l'Europa. In compagnia di Sassuolo e Cremonese. Nei bassifondi della graduatoria, invece, il Pisa resta fanalino di coda con il Genoa a pari punti (2), Pioli sprofonda al terzultimo posto con la Fiorentina, restando al fianco del Verona.
SERIE A - 6ª GIORNATA
Hellas Verona - Sassuolo 0-1
71' Pinamonti (S)
Parma - Lecce 0-1
38' Sottil (L)
Lazio - Torino 3-3
16' Simeone (T), 24' Cancellieri (L), 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90'+3 Coco (T), 90'+13 Cataldi (rigore, L)
Inter - Cremonese 4-1
6' Lautaro (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)
Atalanta - Como 1-1
6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
Udinese - Cagliari 1-1
25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)
Fiorentina - Roma 1-2
14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
Bologna - Pisa 4-0
24' Cambiaghi (B), 38' Moro (B), 40' Orsolini (B), 53' Odgaard (B)
Napoli - Genoa 2-1
34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)
Juventus - Milan 0-0
CLASSIFICA:
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
