Serie A, programmazione e assegnazione televisiva fino alla 22ª giornata
La Lega Serie A ha diramato le date, gli orari e la programmazione televisiva delle giornate di campionato fino al 22° turno. Di seguito il programma dettagliato con assegnazione tv a Sky, in co-esclusiva con DAZN.
7ª GIORNATA
Sabato 18 ottobre 2025
15:00 – Lecce-Sassuolo (DAZN)
15:00 – Pisa-Verona (DAZN)
18:00 – Torino-Napoli (DAZN)
20:45 – Roma-Inter (DAZN/SKY)
Domenica 19 ottobre 2025
12:30 – Como-Juventus (DAZN)
15:00 – Cagliari-Bologna (DAZN)
15:00 – Genoa-Parma (DAZN)
18:00 – Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)
20:45 – Milan-Fiorentina (DAZN)
Lunedì 20 ottobre 2025
20:45 – Cremonese-Udinese (DAZN/SKY)
8ª GIORNATA
Venerdì 24 ottobre 2025
20:45 – Milan-Pisa (DAZN/SKY)
Sabato 25 ottobre 2025
15:00 – Parma-Como (DAZN)
15:00 – Udinese-Lecce (DAZN)
18:00 – Napoli-Inter (DAZN)
20:45 – Cremonese-Atalanta (DAZN/SKY)
Domenica 26 ottobre 2025
12:30 – Torino-Genoa (DAZN)
15:00 – Sassuolo-Roma (DAZN)
15:00 – Verona-Cagliari (DAZN)
18:00 – Fiorentina-Bologna (DAZN/SKY)
20:45 – Lazio-Juventus (DAZN)
9ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre 2025
18:30 – Lecce-Napoli (DAZN)
20:45 – Atalanta-Milan (DAZN)
Mercoledì 29 ottobre 2025
18:30 – Como-Verona (DAZN)
18:30 – Juventus-Udinese (DAZN)
18:30 – Roma-Parma (DAZN/SKY)
20:45 – Bologna-Torino (DAZN)
20:45 – Genoa-Cremonese (DAZN)
20:45 – Inter-Fiorentina (DAZN/SKY)
Giovedì 30 ottobre 2025
18:30 – Cagliari-Sassuolo (DAZN)
20:45 – Pisa-Lazio (DAZN/SKY)
10ª GIORNATA
Sabato 1 novembre 2025
15:00 – Udinese-Atalanta (DAZN)
18:00 – Napoli-Como (DAZN)
20:45 – Cremonese-Juventus (DAZN/SKY)
Domenica 2 novembre 2025
12:30 – Verona-Inter (DAZN)
15:00 – Fiorentina-Lecce (DAZN)
15:00 – Torino-Pisa (DAZN)
18:00 – Parma-Bologna (DAZN/SKY)
20:45 – Milan-Roma (DAZN)
Lunedì 3 novembre 2025
18:30 – Sassuolo-Genoa (DAZN)
20:45 – Lazio-Cagliari (DAZN/SKY)
11ª GIORNATA
Venerdì 7 novembre 2025
20:45 – Pisa-Cremonese (DAZN/SKY)
Sabato 8 novembre 2025
15:00 – Como-Cagliari (DAZN)
15:00 – Lecce-Verona (DAZN)
18:00 – Juventus-Torino (DAZN)
20:45 – Parma-Milan (DAZN/SKY)
Domenica 9 novembre 2025
12:30 – Atalanta-Sassuolo (DAZN)
15:00 – Bologna-Napoli (DAZN)
15:00 – Genoa-Fiorentina (DAZN)
18:00 – Roma-Udinese (DAZN/SKY)
20:45 – Inter-Lazio (DAZN)
12ª GIORNATA
Sabato 22 novembre 2025
15:00 – Cagliari-Genoa (DAZN)
15:00 – Udinese-Bologna (DAZN)
18:00 – Fiorentina-Juventus (DAZN)
20:45 – Napoli-Atalanta (DAZN/SKY)
Domenica 23 novembre 2025
12:30 – Verona-Parma (DAZN)
15:00 – Cremonese-Roma (DAZN)
18:00 – Lazio-Lecce (DAZN/SKY)
20:45 – Inter-Milan (DAZN)
Lunedì 24 novembre 2025
18:30 – Torino-Como (DAZN/SKY)
20:45 – Sassuolo-Pisa (DAZN)
13ª GIORNATA
Venerdì 28 novembre 2025
20:45 – Como-Sassuolo (DAZN/SKY)
Sabato 29 novembre 2025
15:00 – Genoa-Verona (DAZN)
15:00 – Parma-Udinese (DAZN)
18:00 – Juventus-Cagliari (DAZN)
20:45 – Milan-Lazio (DAZN/SKY)
Domenica 30 novembre 2025
12:30 – Lecce-Torino (DAZN)
15:00 – Pisa-Inter (DAZN)
18:00 – Atalanta-Fiorentina (DAZN/SKY)
20:45 – Roma-Napoli (DAZN)
Lunedì 1 dicembre 2025
20:45 – Bologna-Cremonese (DAZN)
14ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre 2025
15:00 – Sassuolo-Fiorentina (DAZN)
18:00 – Inter-Como (DAZN)
20:45 – Verona-Atalanta (DAZN/SKY)
Domenica 7 dicembre 2025
12:30 – Cremonese-Lecce (DAZN)
15:00 – Cagliari-Roma (DAZN)
18:00 – Lazio-Bologna (DAZN/SKY)
20:45 – Napoli-Juventus (DAZN)
Lunedì 8 dicembre 2025
15:00 – Pisa-Parma (DAZN)
18:00 – Udinese-Genoa (DAZN)
20:45 – Torino-Milan (DAZN/SKY)
15ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre 2025
20:45 – Lecce-Pisa (DAZN)
Sabato 13 dicembre 2025
15:00 – Torino-Cremonese (DAZN)
18:00 – Parma-Lazio (DAZN)
20:45 – Atalanta-Cagliari (DAZN/SKY)
Domenica 14 dicembre 2025
12:30 – Milan-Sassuolo (DAZN)
15:00 – Fiorentina-Verona (DAZN)
15:00 – Udinese-Napoli (DAZN)
18:00 – Genoa-Inter (DAZN/SKY)
20:45 – Bologna-Juventus (DAZN)
Lunedì 15 dicembre 2025
20:45 – Roma-Como (DAZN/SKY)
16ª GIORNATA
Sabato 20 dicembre 2025
18:00 – Lazio-Cremonese (DAZN)
20:45 – Juventus-Roma (DAZN/SKY)
Domenica 21 dicembre 2025
12:30 – Cagliari-Pisa (DAZN)
15:00 – Sassuolo-Torino (DAZN/SKY)
18:00 – Fiorentina-Udinese (DAZN/SKY)
20:45 – Genoa-Atalanta (DAZN)
Mercoledì 14 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)
18:30 – Napoli-Parma (DAZN)
20:45 – Inter-Lecce (DAZN)
Giovedì 15 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)
18:30 – Verona-Bologna (DAZN)
20:45 – Como-Milan (DAZN)
17ª GIORNATA
Sabato 27 dicembre 2025
12:30 – Parma-Fiorentina (DAZN)
15:00 – Lecce-Como (DAZN)
15:00 – Torino-Cagliari (DAZN)
18:00 – Udinese-Lazio (DAZN)
20:45 – Pisa-Juventus (DAZN/SKY)
Domenica 28 dicembre 2025
12:30 – Milan-Verona (DAZN)
15:00 – Cremonese-Napoli (DAZN)
18:00 – Bologna-Sassuolo (DAZN/SKY)
20:45 – Atalanta-Inter (DAZN)
Lunedì 29 dicembre 2025
20:45 – Roma-Genoa (DAZN/SKY)
18ª GIORNATA
Venerdì 2 gennaio 2026
20:45 – Cagliari-Milan (DAZN/SKY)
Sabato 3 gennaio 2026
12:30 – Como-Udinese (DAZN)
15:00 – Genoa-Pisa (DAZN)
15:00 – Sassuolo-Parma (DAZN)
18:00 – Juventus-Lecce (DAZN)
20:45 – Atalanta-Roma (DAZN/SKY)
Domenica 4 gennaio 2026
12:30 – Lazio-Napoli (DAZN)
15:00 – Fiorentina-Cremonese (DAZN)
18:00 – Verona-Torino (DAZN/SKY)
20:45 – Inter-Bologna (DAZN)
19ª GIORNATA
Martedì 6 gennaio 2026
15:00 – Pisa-Como (DAZN)
18:00 – Lecce-Roma (DAZN/SKY)
20:45 – Sassuolo-Juventus (DAZN)
Mercoledì 7 gennaio 2026
18:30 – Bologna-Atalanta (DAZN/SKY)
18:30 – Napoli-Verona (DAZN)
20:45 – Lazio-Fiorentina (DAZN)
20:45 – Parma-Inter (DAZN/SKY)
20:45 – Torino-Udinese (DAZN)
Giovedì 8 gennaio 2026
18:30 – Cremonese-Cagliari (DAZN)
20:45 – Milan-Genoa (DAZN)
20ª GIORNATA
Sabato 10 gennaio 2026
15:00 – Como-Bologna (DAZN)
15:00 – Udinese-Pisa (DAZN)
18:00 – Roma-Sassuolo (DAZN)
20:45 – Atalanta-Torino (DAZN/SKY)
Domenica 11 gennaio 2026
12:30 – Lecce-Parma (DAZN)
15:00 – Fiorentina-Milan (DAZN)
18:00 – Verona-Lazio (DAZN/SKY)
20:45 – Inter-Napoli (DAZN)
Lunedì 12 gennaio 2026
18:30 – Genoa-Cagliari (DAZN)
20:45 – Juventus-Cremonese (DAZN/SKY)
21ª GIORNATA
Venerdì 16 gennaio 2026
20:45 – Pisa-Atalanta (DAZN/SKY)
Sabato 17 gennaio 2026
15:00 – Udinese-Inter (DAZN)
18:00 – Napoli-Sassuolo (DAZN)
20:45 – Cagliari-Juventus (DAZN/SKY)
Domenica 18 gennaio 2026
12:30 – Parma-Genoa (DAZN)
15:00 – Bologna-Fiorentina (DAZN)
18:00 – Torino-Roma (DAZN/SKY)
20:45 – Milan-Lecce (DAZN)
Lunedì 19 gennaio 2026
18:30 – Cremonese-Verona (DAZN)
20:45 – Lazio-Como (DAZN)
22ª GIORNATA
Venerdì 23 gennaio 2026
20:45 – Inter-Pisa (DAZN)
Sabato 24 gennaio 2026
15:00 – Como-Torino (DAZN)
18:00 – Fiorentina-Cagliari (DAZN)
20:45 – Lecce-Lazio (DAZN/SKY)
Domenica 25 gennaio 2026
12:30 – Sassuolo-Cremonese (DAZN)
15:00 – Atalanta-Parma (DAZN)
15:00 – Genoa-Bologna (DAZN)
18:00 – Juventus-Napoli (DAZN/SKY)
20:45 – Roma-Milan (DAZN)
Lunedì 26 gennaio 2026
20:45 – Verona-Udinese (DAZN/SKY)
