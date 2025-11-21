Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gravina fiducioso per l'Italia ai Mondiali. E propone una sua riforma dei campionati

Gravina fiducioso per l'Italia ai Mondiali. E propone una sua riforma dei campionatiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Dimitri Conti

Dal palco dello Sport Industry Talk di RCS ha parlato Gabriele Gravina. E, come ogni volta che il numero uno della FIGC si esprime, ha lasciato dietro di sé temi legati allo stato del calcio italiano. E non solo della nazionale, ma anche per i club. Qualche parola iniziale non poteva che essere dedicato però all'Italia di Gattuso. E Gravina si è mostrato piuttosto fiducioso: "Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo".

Gravina però ha anche tracciato la linea sulla riforma dei campionati che ha in mente: "Quello che va affrontato in maniera decisa è il turnover che è eccessivo e dannoso. In Serie A retrocede il 15-20%, in Serie B il 35%, in C il 20%. È insostenibile. In C, negli ultimi quattro anni, tre retrocesse su quattro sono fallite. Il sistema va raffreddato: turnover più basso, distribuzione più equilibrata delle risorse. Serve una visione complessiva, non solo numerica. Non basta ridurre il professionismo: bisogna intervenire su sostenibilità economica, sviluppo, infrastrutture. C’è l’esigenza di raffreddare il sistema. Probabilmente il 10% di turnover in A, il 20% in B e il 20% in C è un’altra soluzione che realisticamente può unire un po’ di buon senso e buona volontà: entro dicembre io farò questo tipo di proposta".

Nel concreto, in caso di conferma delle percentuali e di attuazione dell'idea, in Serie A il numero di retrocessioni in B diminuirebbe da tre a due, così come allo stesso tempo salirebbe una squadra in meno dalla cadetteria (anche qui, da tre a due). Si dimezzerebbero pure le retrocessioni in Serie C, che da quattro diventerebbero a quel punto due. A quel punto due promozioni in Serie B rispetto alle attuali quattro, aumenterebbero invece le retrocessioni in Serie D, che diventerebbero dieci dalle nove di adesso.

Articoli correlati
Gravina e le polemiche sul VAR: "Errori triplicati, c'è qualcosa da rivedere" Gravina e le polemiche sul VAR: "Errori triplicati, c'è qualcosa da rivedere"
Gravina: "Entro dicembre proporrò la riduzione di promozioni e retrocessioni" Gravina: "Entro dicembre proporrò la riduzione di promozioni e retrocessioni"
Gravina: “Sono convinto che andremo ai Mondiali. Ma non perché ci chiamiamo Italia”... Gravina: “Sono convinto che andremo ai Mondiali. Ma non perché ci chiamiamo Italia”
Altre notizie I fatti del giorno
Gli ostacoli tra l'Italia e il Mondiale: Irlanda del Nord, poi nel caso una tra Bosnia... Gli ostacoli tra l'Italia e il Mondiale: Irlanda del Nord, poi nel caso una tra Bosnia e Galles
Playoff, road to Mondiali: Montella contro la Romania, sono dolori tra Zielinski... Playoff, road to Mondiali: Montella contro la Romania, sono dolori tra Zielinski e Asllani
Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A... Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo... Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Ancora qualche ora e sarà ufficiale il nuovo portiere del Parma. È lo spagnolo Guaita... Ancora qualche ora e sarà ufficiale il nuovo portiere del Parma. È lo spagnolo Guaita
Gravina fiducioso per l'Italia ai Mondiali. E propone una sua riforma dei campionati... Gravina fiducioso per l'Italia ai Mondiali. E propone una sua riforma dei campionati
Ternana a rischio sopravvivenza senza lo Stadio-clinica. E continua lo scontro Comune-Regione... Ternana a rischio sopravvivenza senza lo Stadio-clinica. E continua lo scontro Comune-Regione
Playoff Mondiali, oggi il sorteggio: fasce e schede delle 12 possibili avversarie... Playoff Mondiali, oggi il sorteggio: fasce e schede delle 12 possibili avversarie dell'Italia
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
2 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
3 Mané a un passo dallo United: "Nel 2015 mi chiamò Van Gaal". Poi anche il Tottenham
4 21 novembre 2011, Antonio Cassano torna a Milanello dopo l'intervento al cuore
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gli ostacoli tra l'Italia e il Mondiale: Irlanda del Nord, poi nel caso una tra Bosnia e Galles
Immagine top news n.1 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.2 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.3 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.4 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.5 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.7 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
Immagine news Serie A n.2 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
Immagine news Serie A n.3 Simonelli: "I giovani si sentono arrivati presto. A 18 anni non devono comprare una Ferrari"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Kabasele: "Ora siamo più uniti. Un peccato aver perso Kristensen per infortunio"
Immagine news Serie A n.5 Moggi: "Marotta e Ausilio straordinari. Fiorentina? Ingiusto le colpe ricadano su Pradè"
Immagine news Serie A n.6 Renica: "Non credo il Napoli dia fastidio al nord. Infortuni? Vorrei capire perché"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Rivetti: "Il Braglia deve diventare un fortino. Come il Filadelfia per il Grande Torino"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Pescara, i convocati di Gorgone: Capellini ce la fa, Tsadjout e Okwonkwo no
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Mi piacerebbe rigiocare il derby. Quella sconfitta è dura da digerire"
Immagine news Serie B n.5 Padova-Venezia senza ospiti, i tifosi biancoscudati: "20 minuti senza tifo e bandiere"
Immagine news Serie B n.6 Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Immagine news Serie C n.2 Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Immagine news Serie C n.3 Lega Pro a Trento per parlare di stadi, Marani: "Incentivare collaborazione pubblico-privato"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, Mastour: "Felice di essere tornato a disposizione. Gol? L'importante è vincere"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, blindato il difensore Maestrelli: il centrale firma fino al 2028 con le Fere
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Girelli: "Sarà bellissimo giocare contro gli USA. Finale Euro? Dolorosa vederla in tv"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, non solo l’Inter. Eliminate anche Ajax e PSV Eindhoven
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…